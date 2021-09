Um jovem desempregado de 19 anos foi detido por “fortes indícios” de crime de abuso sexual de crianças, em Bragança.

De acordo com a Polícia Judiciária, os factos ocorreram no mês de julho de 2021, com uma vítima de 13 anos de idade, numa residência em Bragança, informa o comunicado divulgado esta quarta-feira.

O homem vai ser presente a interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação tidas por convenientes.