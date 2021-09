Os serviços públicos abrem as portas para cidadãos sem marcação prévia a partir dessa quarta-feira.

Esta é uma medida que pertence à segunda fase do plano de desconfinamento da pandemia de covid-19, anunciada pela ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no dia 20 de agosto.

A segunda fase do plano avançou para aprovação do Conselho de Ministros, dois dias depois de ser atingida a meta de 70% da população com a vacinação completa.

A terceira e última fase do plano será implementada quando mais de 85% da população estiver com as duas doses da vacina tomadas.

Está previsto a remoção do limite de pessoas nos restaurantes, cafés e pastelarias por grupo, quer no interior ou em esplanadas, e também nos espetáculos culturais, eventos como casamentos e batizados. Os bares e as discotecas vão reabrir a sua atividade normal com requisito de apresentar à entrada dos locais o certificado digital ou um teste negativo.