Nasceu em 1993 e, entre 1996 e 2001, os Talibãs, grupo fundamentalista islâmico, controlaram o Afeganistão. Como foi crescer neste clima de medo?

Nasci no distrito de Waras, no sul da província de Bamyan. A primeira reação da minha família ao meu nascimento não foi de felicidade, mas tristeza. Se eu nascesse menino, os meus familiares teriam comemorado. Quase amaldiçoavam a minha mãe por ter trazido uma mulher ao mundo e, durante a minha infância, os talibãs estiveram no poder.

Apesar de o grupo não ter uma presença direta em Waras, as suas leis eram implementadas e estritamente aplicadas. Na minha aldeia, que era muito pobre, as pessoas preocupavam-se com a sobrevivência e não com a educação, especialmente naquilo que dizia respeito as mulheres ou meninas.

Os talibãs contrataram coletivamente o imã da mesquita local para educar os meninos. Dois membros da minha própria família, os meus tios, estudaram numa mesquita. No entanto, as normas sociais tradicionais ditavam que as meninas não podiam estar nas salas de aula dos meninos.

Além disso, os talibãs proibiram a escolarização das meninas. Um dos meus desejos de infância era estudar como os meus tios. Com a ajuda de um deles, consegui encontrar uma maneira, mas a solução não era simples.

Foi aí que decidiu vestir-se com roupas tradicionalmente associadas ao género masculino e adotar uma nova identidade?

Eu não só tive que mudar as roupas que usava, mas também a minha atitude. Aos cinco anos, decidi reescrever o meu destino e tornei-me num menino para conseguir ir à escola. Pelos padrões ocidentais, uma criança de cinco anos é inocente, mas, com essa idade, eu já tinha visto com os meus próprios olhos como a minha mãe tinha sofrido e isso acabou por me aproximar mais da idade adulta do que da infância.

Percebi que se não tivesse acesso à educação, permaneceria ignorante relativamente aos meus direitos e enfrentaria o mesmo destino que a minha mãe, a minha avó e tantas outras mulheres da minha aldeia. Os meus familiares e vizinhos não reagiram bem à minha decisão, mas admito que o facto de ter uma tenra idade ajudou-me a ignorar as críticas de terceiros. Tive de tomar esta decisão para aprender.

E, assim, durante seis anos, foi Mohammed.

Sim, porque, para mim, as roupas masculinas simbolizavam esperança num futuro melhor. Desde o meu primeiro dia na escola, fui conhecida como um menino. Eu sabia que se alguém descobrisse a minha verdadeira identidade, seria um escândalo. Por causa do meu novo amor pela educação, estava aparentemente feliz, mas aquilo que ninguém sabia é que a minha luta mais íntima não terminou.

Em que medida?

Muitos afegãos comportam-se com violência. Com o objetivo de me adaptar a um ambiente mais masculino, digamos assim, fui forçada a manter as minhas emoções controladas. Durante seis anos, não foram seis dias, contrariei aquilo que parecia natural para mim: eu só não me vestia como um menino, mas também falava e caminhava como um.

Apesar dos repetidos pedidos da minha família, recusei usar roupas femininas, mesmo fora da escola. A razão para isso prendia-se com o facto de que eu queria que chegasse o dia em que as meninas pudessem ir à escola... Talvez naquele dia tão esperado eu voltasse a ser menina! E, finalmente, chegou a hora.

Quando frequentava o sexto ano do Ensino Básico.

Exatamente, porque os talibãs foram derrubados. As escolas sob o comando do presidente Hamid Karzai reabriram as suas portas às estudantes do sexo feminino, mas os pais ainda estavam com medo de enviar as suas filhas para as instituições. Por existir essa renitência, várias organizações começaram a estabelecer programas de incentivo para persuadir as famílias, incluindo através da oferta de cestos de alimentos.

Como é que os seus colegas e professores reagiram quando se apresentou como Zahra?

No primeiro dia em que fui para a escola como Zahra, e não como Mohammed, todos os meus amigos ficaram chocados. Curiosamente, foi aí que os meus problemas começaram. As meninas não me aceitavam como uma delas, enquanto os meninos gozavam comigo por acharem que tinha “mudado o meu género do dia para a noite”.

Demorou um pouco para que se acostumassem e entendessem as minhas razões. No entanto, houve um lado positivo: por causa do meu percurso escolar enquanto rapaz, eu estava à frente das meninas da aldeia, que eram analfabetas. Eu poderia ler, escrever e expressar as minhas opiniões. E, assim, continuei a lutar pela minha educação com todas as forças que tinha.

Como é que se processou a sua entrada no Ensino Superior para estudar Direito?

Num primeiro momento, a minha família não permitiu que fizesse os exames de admissão. Foi um período negro da minha vida, mas o meu pai não aguentou ver-me chorar e, certo dia, disse-me que embora não pudesse pagar as minhas propinas, se eu conseguisse sustentar-me, poderia ir para Cabul e continuar os meus estudos numa universidade privada. Na primavera de 2011, deixei Bamiyan e rumei à capital. Aquando da minha chegada, matriculei-me no departamento de estudos jurídicos do Instituto Gawharshad de Educação Superior.

Como era uma rapariga de um meio rural na cidade, não tinha dinheiro para viver desafogadamente em Cabul. Aliás, eu não podia sequer pagar os bilhetes dos transportes públicos para ir às aulas, então, acabei por fazer o percurso, na maior parte das vezes, a pé. Também havia uma grande sensação de isolamento porque, pela primeira vez na minha vida, estava a morar num pequeno quarto sem ninguém com quem conversar.

Até que conheceu Zahra Yusufi.

Sim! Ela também era do distrito de Waras. Ela sempre foi muito trabalhadora e independente e costumava fazer um part-time num escritório. Quando ela soube dos meus problemas de saúde, pois comecei a sofrer de febre tifoide, emocionou-se e prometeu que me ajudaria.

Temi muito ter de me render à doença e regressar à casa dos meus pais, mas o meu maior medo era ter o mesmo destino que as outras meninas da minha aldeia: casar e não ter um futuro. No momento em que me senti mais vulnerável, a Zahra deu-me um vislumbre de esperança.

Ela ajudou a financiar o meu tratamento e prometeu arranjar-me um emprego no escritório onde estava. Foi assim que me senti forte novamente e entendi que não só poderia prosseguir a minha educação como também embarcar numa carreira no jornalismo com a Zahra como minha mentora. Volvidos quatro anos, consegui levar a minha família para Cabul. Eu queria que as minhas três irmãs tivessem as mesmas oportunidades que eu.

E, agora, duas delas e um dos seus irmãos estão consigo, num hotel, no Reino Unido. Como conseguiu sair do Afeganistão numa época tão turbulenta?

Estou há sete dias em quarentena num hotel. Foi-nos possível vir para cá porque temos muitos amigos que nos ajudaram. Quando recebi o email da embaixada do Reino Unido em Cabul a informar-me de que teríamos de estar no aeroporto dali a três horas, senti-me extremamente feliz e aliviada, mas muito preocupada com os meus pais. Eles ficaram lá e estou constantemente a ligar-lhes e a mandar mensagens.

Que futuro acredita que os afegãos terão com os talibãs a controlarem o país?

Não perdemos a nossa esperança. Somos fortes e vamos lutar pelos nossos direitos. Estamos juntos e quem se encontra numa situação melhor, como eu, tem de ajudar quem não teve a mesma sorte. É hora de trabalharmos juntos como conseguirmos.

Em novembro de 2020, recorreu às suas poupanças para recrutar cinco mulheres jornalistas e iniciar o projeto Rukhshana Media. Qual é a missão deste órgão de informação?

Queríamos percorrer o país e contar histórias de mortalidade materna, violência doméstica e saúde reprodutiva das mulheres. Desde então, publicámos reportagens sobre o tabu da menstruação, o casamento infantil, o assédio nas ruas, a discriminação de género e o que significa viver como uma sobrevivente de abuso sexual.

Atualmente, estamos todas separadas porque umas ficaram no Afeganistão e outras tiveram a oportunidade de fugir. Também realizei uma campanha de angariação de fundos online que foi muito promissora e, claro, a minha meta é que tenhamos o nosso site em Inglês.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.