É apurado a partir de hoje o crédito que cada aderente tem no programa IVAucher – medida que entrou em vigor a 1 de junho para os consumos realizados nos setores do alojamento, cultura e restauração e “nos quais foi solicitada a emissão de fatura com número de contribuinte dão direito à devolução integral do respetivo IVA suportado”, prometeu o Ministério da Economia.

Mas, ao contrário do que tinha sido divulgado de início, em vez de descontar o saldo nos estabelecimentos que aderiram à medida, afinal vai o valor será depositado na sua conta. De acordo com o Governo, esta alteração tem como objetivo “tornar a solução de utilização do saldo IVAucher mais universal e de facilitar o processo de adesão dos comerciantes ao programa” desenvolvido em conjunto com a entidade operadora (SaltPay) e que passou, entretanto, a integrar as instituições bancárias.

Mas continuam a existir muitas incertezas em relação à forma como vai ser aplicado o programa. Contactada pelo i, a Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados admite que ainda está na expectativa. “Além daquilo que resulta da lei estamos à espera de alguns esclarecimentos para podermos depois divulgar. A Ordem também quer ser parceira na divulgação deste processo, uma vez que é um apoio às empresas e queremos ajudar a que esse apoio se torne efetivo”, refere Paula Franco.

Ao que o nosso jornal apurou, o Governo está a tentar acordar com todos os bancos para que façam a ligação entre os comerciantes, mantendo como alternativa o sistema a implementar pela SaltPay, mas que exige a adesão por parte dos estabelecimentos e também tem um custo.

“Esta nova modalidade tenta combater o que tentaram fazer inicialmente, mas não teve grande sucesso, porque tem muitos passos: em setembro temos de ir ver o saldo e carregá-lo. A seguir os comerciantes têm que aderir e ter a máquina daquela entidade que ganhou o concurso das Finanças. Como se aperceberam que não ia ter grande adesão, estão a procurar outras soluções para tentar captar mais comerciantes”, apurou o i junto de uma fonte ligada ao processo.

O Ministério de Siza Vieira garantiu esta segunda-feira que o saldo do IVAucher será “reembolsado diretamente pelas instituições bancárias na conta bancária do consumidor”. Já os os comerciantes têm ainda a “opção de disponibilizar aos clientes os descontos decorrentes do IVAucher através da rede entidade operadora do sistema (SaltPay): TPAs, aplicação IVAucher e software de faturação”.

Mas a mesma fonte ligada ao processo lembra que “mesmo com essa ajuda dos bancos, o que se prevê é que sejam eles a debitar os valores aos estabelecimentos que não queiram ter máquinas da SaltPay para lhes devolver o valor que iam pagar a menos. Mas ainda não percebi como é que o consumidor vai ficar nisto: se vai pagar só metade ou se paga na totalidade e os bancos também aí vão ter alguma interferência”.

Mas deixa uma certeza: “Ainda estão a ser tomadas muitas decisões e tudo isto pode mudar. Estão a fechar os protocolos com os bancos para perceber depois qual é a melhor forma de o fazer. O que está publicado na legislação pode não ser só o que vai ser aplicado, pode ser uma das partes”.

