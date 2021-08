O ministro da Defesa do Cazaquistão, Nurlan Ermekbayev, demitiu-se hoje, cinco dias depois das explosões num paiol militar no país que provocaram 15 mortos.

Segundo o gabinete de imprensa presidencial do Cazaquistão, a demissão de Ermekbayev, no cargo desde 2018, foi aceite pelo chefe de Estado, Kassym-Jomart Tokayev, que nomeou Murat Bektanov, de 55 anos, como novo responsável da pasta da Defesa.

Entretanto, os cazaques apelam nas redes sociais para que Ermekbayev seja responsabilizado judicialmente pelo incêndio e posteriores explosões no paiol da unidade de engenheiros militares e sapadores 28349, situada na região de Zhambil, que fez 15 mortos e dezenas de feridos, no dia 26 de agosto.

Segundo as autoridades, todas as mortes ocorreram durante os esforços para extinguir o fogo, o segundo incêndio num depósito de armas no Cazaquistão em pouco mais de dois anos.

Em junho de 2019, uma série de explosões numa instalação militar ao lado da cidade de Arys, no sul do país, forçou a retirada de quase todos os seus habitantes.