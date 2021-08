Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 1.908 novos casos de covid-19 em Portugal e ocorreram 13 mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.037.927 infetados desde o início da pandemia, dos quais 17.743 não resistiram.

A região Norte voltou a registar o maior número de novos casos, com 744 infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 619 novos casos, o Centro com 292, o Algarve com 141 e o Alentejo com 82. Na Madeira há mais 21 infetados e nos Açores mais nove.

Já a maioria dos óbitos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo: onde morreram sete pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas. No Algarve morreram três pessoas, no Norte duas e nos Açores uma.

Segundo o boletim de hoje, o número de internados devido ao novo coronavírus desceu e há agora 677 infetados a necessitar de tratamento hospitalar, menos 28 do que ontem. Destes, 136, menos 13, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 3.389 pessoas recuperaram da doença, elevando para 976.097 o total de recuperados desde o início da pandemia no país.

Há agora 44.087 casos ativos, menos 1.494 face ao último balanço, e as autoridades de saúde têm 44.939 contactos em vigilância.

Recorde-se que o RT e a taxa de incidência foram atualizados ontem. Portugal tem uma incidência de 297,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 303,3. O RT é de 0,98 a nível nacional e no continente de 0,99.