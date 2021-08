Um incêndio deflagrou numa empresa na Zona Industrial do Pariamo, no concelho de Anadia, às 12h09. O fogo está a ser combatido por 70 operacionais e 23 veículos de apoio.

O fogo está a queimar um pavilhão, localizado naquela zona industrial, e não provocou quaisquer feridos até ao momento, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro à agência Lusa.

De acordo com o site da Proteção Civil, às 13h55, estavam 70 operacionais no terreno, com o apoio de 23 viaturas.