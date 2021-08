O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai distribuir no início do próximo ano letivo 10 mil garrafas reutilizáveis e criar nove postos de abastecimento. A iniciativa faz parte do projeto Refill H20, coordenado pelo investigador da instituição António Curado. Anualmente, pretendem retirar das seis escolas que integram o IPVC mais de uma tonelada de garrafas de plástico de utilização única. A iniciativa vai ser ainda divulgada em várias escolas secundárias do Alto Minho, assim como noutras instituições que possam ter interesse.

O projeto foi considerado o melhor entre as 24 candidaturas ao Programa “Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono”, promovido pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), tendo um financiamento de 140.349 euros para a redução do lixo marinho. O IPVC conta com a parceria do New Water Product (NWP), responsável, depois da fase de conclusão da data de execução do projeto, por fazer a promoção da solução desenvolvida nas outras instituições de ensino superior. “Este parceiro está a desenvolver uma estação à medida do IPVC e dos nossos requisitos de utilização, do ponto de vista das características da água dispensada e da comunicação da estação de reenchimento com a nossa plataforma dos SAS”, explicou o coordenador.

O Serviço de Ação Social (SAS) do IPVC dispõe de “uma nova plataforma online que permitirá ao aluno ou colaborador encher a garrafa usando um ‘chip’ que está incorporado na máquina que comunica quer com a garrafa quer com o cartão do aluno ou colaborador envolvido”, acrescentou o investigador. As instalações do Politécnico de Viana do Castelo são frequentadas anualmente por mais 5 mil alunos, que consomem cerca de 66 mil garrafas de águas descartáveis por ano.