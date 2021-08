Voam pela cidade de Lisboa indiscriminadamente como se da sua casa se tratasse. O seu canto ouve-se à distância e as suas cores não os permitem passar despercebidos. Os periquitos-de-colar, periquitos-rabijunco ou periquitos-de-colar-rosa vêm há já vários anos a invadir a capital mas parece cada vez que a sua estadia não será apenas de passagem.

Encontram-se um pouco por todo o país, mas a capital parece ser o seu local de eleição. Desde o Jardim da Estrela, ao jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, à Tapada das Necessidades e ao jardim do Ultramar, desde que existam zonas verdes, estes periquitos dão-se por satisfeitos.

De acordo com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), a “espécie em liberdade é conhecida desde os anos 70, através de um indivíduo observado no estuário do Tejo, possivelmente oriundo de fuga de cativeiro”.

