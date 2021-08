O estádio do Algarve vai receber 7.865 espetadores para assistir à partida entre Portugal e República da Irlanda para a qualificação para o Mundial’2022, na quarta-feira.

A venda dos bilhetes destinou-se apenas a adeptos e subscritores do Portugal +, o clube de fãs oficial das seleções nacionais, ficando assim com a lotação esgotada dentro das restrições colocadas pela Direção-Geral da Saúde no âmbito da prevenção à pandemia de covid-19.

Num espaço de uma semana, a seleção das quinas vai jogar três vezes. Na quarta-feira defronta a República da Irlanda, seis dias depois o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, ainda vai disputar uma partida contra o Qatar, num jogo particular agendado para este sábado, em Debrecen, na Hungria.

Portugal é líder do grupo A para a qualificação para o Mundial’2022, que irá realizar-se no Qatar, ao vencer o Azerbaijão por 1-0, o Luxemburgo por 3-1 e ao empatar com a Sérvia por 2-2. Com os mesmos pontos do que a seleção nacional, está a Sérvia partilhando assim o primeiro lugar do grupo.

O Campeonato do Mundo vai decorrer no Qatar entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022 e terá três representantes europeus.