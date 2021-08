Após meses de espera e especulação e vários adiamentos, o 10.º álbum do rapper Kanye West foi lançado nas plataformas digitais durante a manhã de domingo. No entanto, já está envolto em várias polémicas.

West recorreu às redes sociais para dizer que a editora Universal Music Group lançou o álbum ‘Donda’ sem a sua autorização. “A Universal lançou o meu álbum sem a minha autorização e eles bloquearam o [tema] Jail 2 de aparecer no álbum”, escreveu no Instagram. De sublinhar que durante as primeiras horas após o lançamento de ‘Donda’, a música ‘Jail, Pt.2’ aparecia no alinhamento mas não era possível ouvir.

O rapper foi também bastante criticado após ter convidado Marilyn Manson, em julgamento por acusações de agressões e abuso sexual, e da DaBaby, envolvido numa polémica após comentários homofóbicos, para participar na festa de lançamento do seu 10.º álbum.

‘Donda’ é uma homenagem à mãe de Kanye West, que morreu em 2007, e surge cerca de dois anos após o último álbum, Jesus is King.