Pelo menos cinco ‘rockets’, alegadamente disparados contra o aeroporto internacional de Cabul esta segunda-feira, foram intercetados pelas defesas antiaéreas dos Estados Unidos da América, avançou fonte oficial norte-americana à CNN.

Foram ouvidas várias explosões após o lançamento de foguetes a partir de um veículo civil em Khair Khana, perto do aeroporto. O carro ficou completamente destruído após a intervenção dos meios antiaéreos.

Segundo avançou fonte norte-americana à CNN os foguetes terão sido lançados pelo grupo ISIS-KA, e até ao momento não há informações oficiais sobre a origem e as consequências do ataque.

Já fonte dos talibãs, citada pela agência Reuters, afirma que a intervenção americana feriu civis. “Se havia uma potencial ameaça no Afeganistão, isso deveria ter sido reportado a nós, em vez de se fazer um ataque arbitrário que resultou em vítimas civis”, disse Zabihullah Mujahid numa resposta por escrito à televisão chinesa CGTN.

Os EUA admitem estar a investigar as alegações e não colocam de parte a hipótese de ter havido vítimas civis. “Sabemos que ocorreram explosões subsequentes poderosas resultantes da destruição do veículo, indicando que havia uma grande quantidade de material explosivo no seu interior, o que pode ter causado vítimas adicionais", referiu o Pentágono.