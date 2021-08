O percurso académico forjou um engenheiro, mas Miguel de Carvalho não coube no molde. O canudo da Geologia depressa foi trocado pelo juvenil rolo de notas com que partia para a Figueira da Foz para comprar livros, cheio de entusiasmo e inexperiência. Dele se poderia dizer que é um livreiro em marcha, de candeias às avessas com a ideia de rotina. Não admira pois que, quando o visitámos na livraria que em 2018 abriu na Figueira da Foz, o plano de mudança de espaço estivesse já em andamento: da Rua de O Figueirense para a Rua Dr. José Jardim. A conversa que com ele mantivemos replica a oscilação que se acha no seu livro de poemas [“Neste estabelecimento não há lugares sentados”,] e que vai do negrume das crónicas nocturnas de amor e desapego às atmosferas matinais, às albas das canções de amigo. Desde 2018, o ano que Coimbra o viu partir para a Figueira da Foz, que por detrás de lombadas sem qualquer destino definido e alinhadas nas muitas prateleiras, que trabalha à secretária sob o olhar firme, tutelar de Camões, pousado em retrato numa das paredes da sala de entrada da livraria que já no início do próximo vai mudar de pouso. De Coimbra trouxe um magnetismo muito pessoal e alguns projectos culturais que lhe fazem faiscar o entusiasmo que nunca perdeu. O seu “Auto-Retrato” leva-nos à ideia dessa especialíssima tauromaquia que é a literatura, segundo Michael Leiris. Sabe circundar as palavras, as imagens, golpeás-las no momento certo.

Com os acasos, esse jogo ilimitado de possibilidades, mantém Miguel de Carvalho uma especial relação, que continua a alimentar com leituras de Breton e reflexões que partilhou com o i.

Em 2018, abriste uma livraria na Figueira da Foz, depois de mais de duas décadas em Coimbra. Em que pé estão as tuas relações com a cidade dos estudantes?

Apaixonei-me em Coimbra por uma senhora chamada Cultura, que adoeceu, definhou e morreu. Enterrei-a e não a pretendo ressuscitar. Foi a desilusão total com aquela Baixa, urbanisticamente desprezada e culturalmente a definhar. Estava apaixonado por aquele lugar, não tinha problema nenhum em ir da Figueira para Coimbra diariamente. Não me zanguei com as pessoas, desencantei-me da cidade, foi o desânimo. Deixei de a visitar. Volto a Coimbra quando me chamam para ir comprar livros, mas não é daquelas cidades onde vá à procura de livros.

Bem diferente será a relação que manténs com a Figueira da Foz. Como a descreverias?

É uma relação genética, de quatro ou cinco gerações. Nasci no Luxemburgo, mas os meus pais e avós eram da Figueira. O meu avô de Tavarede era passador de pessoas. Na altura do fascismo, levava pessoas para o estrangeiro; era, além de amador de teatro, taxista de carros de grande porte. No boom da emigração, nos anos 60, conhecia os pastores e entregava-lhes as pessoas, seguia o caminho dele e depois, do lado de lá da fronteira, apanhava-as. Os meus pais também foram numa dessas levas. Por isso fui nascer ao Luxemburgo, mas anualmente vínhamos a Portugal, porque tínhamos muito interesse em estar com a família. As viagens eram fantásticas, muito marcantes, intensas. No início da adolescência vim para a Figueira, estudei na Escola João de Barros. Mas não tenho vida social na Figueira, sou muito recolhido, tenho muita colagem para fazer [risos].

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.