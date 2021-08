Óbolos em troca de votos

Do discurso de António Costa no encerramento do congresso do PS, em Portimão, retive uma frase: “Não temos problemas internos, por isso podemo-nos dedicar àquilo que importa: os problemas das portuguesas e dos portugueses, que é para isso que servem os partidos políticos”.

De facto, ao nível da preservação do seu poder pessoal, o primeiro-ministro não tem com que se preocupar. Bem instalado no cargo, distribuindo “tachos” e prebendas a seu bel-prazer (só no segundo trimestre do ano a administração pública contratou mais de 25 mil funcionários), contando com os milhões da “bazuca” europeia e com uma oposição incapaz de o incomodar, António Costa está nas suas sete quintas. Bem podia, de facto, dedicar-se aos problemas “das portuguesas e dos portugueses”. Que não são poucos. Quanto às propostas, o pacote de medidas apresentado pelo chefe do Governo resume-se praticamente a desviar para aqui ou para acolá uns milhões dos nossos impostos.

Só posso aplaudir o anúncio da abertura de novas creches (ainda que seja discutível, com a natalidade cada vez mais baixa, se não haveria outras formas mais eficazes de encorajar os casais a terem filhos) e o investimento no ensino profissional.

Mas quanto ao resto, o que vê são apoios que poderão satisfazer um ou outro grupo específico, responder a esta ou àquela exigência do Bloco do Esquerda, mas cujo impacto na vida do português comum será reduzido ou nulo. Verdadeiros estímulos à economia nem vê-los.

António Costa especializou-se neste papel simpático de distribuidor de óbolos, como se lhe saíssem do próprio bolso. Ao anunciar a descida do IRS para os jovens nos primeiros anos de emprego parecia um pai a dizer aos filhos que ia aumentar-lhes a mesada...

Quando o que importaria era utilizar esse dinheiro em atividades reprodutivas, em que a riqueza gerasse mais riqueza, o primeiro-ministro compraz-se em medidas de caridade que dão votos mas de pouco ou nada adiantam.

O Governo continua a insistir nesta via de assistencialismo que tenta mitigar a pobreza sem nunca verdadeiramente atacar a origem do problema. Estamos no bom caminho... para não sair da cepa torta.