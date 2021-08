Adel Taarabt foi suspenso por 23 dias e dois jogos, devido aos incidentes ocorridos após a final da Taça de Portugal, que o Sporting de Braga conquistou frente ao Benfica, a 23 de maio.

Segundo adiantou fonte do processo à agência Lusa, o jogador do clube da Luz foi notificado da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sexta-feira. O internacional marroquino vai cumprir 23 dias de suspensão a partir de hoje e até 19 de setembro.

Recorde-se que Taarabt foi expulso já nos últimos minutos do encontro, bem como Lucas Piazón, do Sporting de Braga. Em maio, o CD tinha anunciado a instauração de processos disciplinares ao jogador do Benfica, e a Eduardo, treinador de guarda-redes dos bracarenses que também esteve envolvido nos desentendimentos.

Assim, Taarabat irá falhar, pelo menos, três jogos das 'águias' e terá de cumprir depois os outros dois jogos de suspensão.