Os Estados Unidos anunciaram que realizaram um ataque aéreo contra um membro do grupo Estado Islâmico (EI) no Afeganistão, que reivindicou o atentado terrorista no aeroporto de Cabul.

“O ataque aéreo sem piloto ocorreu na província afegã de Nangarhar [leste]. De acordo com as primeiras indicações, matámos o alvo”, disse, esta sexta-feira, o porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, Bill Urban, acrescentando que se desconhece a existência de “qualquer vítima civil” na sequência do ataque, que foi realizado com drone.

Recorde-se que este ataque acontece depois de um ataque bombista, na quinta-feira, reivindicado pelo ISIS-K, que se considera inimigo dos talibãs, e que fez mais de uma centena de vítimas mortais e feridos, nomeadamente treze soldados norte-americanos. Joe Biden, Presidente dos EUA, prometeu responder ao ataque.