Pode acontecer já este domingo a estreia de Lionel Messi pelo Paris Saint Germain, num encontro que coloca os “novos galáticos” franceses contra o Reims.

Apesar do treinador argentino, Mauricio Pochettino, ainda não ter confirmado a disponibilidade do avançado ex-Barcelona, apenas a hipótese de poder assistir a este momento marcante na história do futebol moderno já está a fazer adeptos cometerem loucuras.

Os bilhetes para o encontro, 20.564, praticamente “voaram”. “No fim de semana anterior à oficialização do Messi vendemos tantas entradas em quatro dias como em três semanas”, disse Alexandre Jeannin, responsável pela venda de bilhetes do Reims, ao jornal francês L’Équipe. “Para os jogos com o PSG ou o Marselha normalmente esgotamos os bilhetes apenas na semana do jogo, mas agora foi diferente”.

Mas a procura de bilhetes não se resume aos franceses, foram também recebidos pedidos do Chile, Coreia do Sul, Tailândia ou Egito e, no mercado negro, os bilhetes custam cerca de 400 euros.

A própria comunicação social não quer perdero momento e, até agora, o clube francês já recebeu mais de 120 os pedidos de acreditação de jornalistas, muitos dos quais de órgãos de comunicação social estrangeiros.

“O recorde de jornalistas num jogo do Reims aconteceu a 2 de março de 2013. O Beckham fazia o seu terceiro jogo com o PSG, na equipa também estava o Ibrahimovic. Nesse dia tivemos 113 no total, incluindo fotógrafos”, contou Alexandre Audabram, da União de Jornalistas Desportivos de França.

Todos querem ver o pequeno génio argentino a jogar e, na cabeça do ex-colega de equipa de Messi, Gerard Piqué, todos merecem ver a sua genialidade, por isso, uma vez que nenhuma operadora televisiva espanhola adquiriu os direitos do campeonato francês, o defesa central do Barcelona, através da sua empresa Kosmos, adquiriu os direitos televisivos da Ligue 1 por um valor não revelado, e será trasmitido gratuitamente este domingo no canal de Twitch de Ibai Llanos, que também irá oferecer os seus serviços enquanto comentador.

Mais um fim de semana difícil para o Arsenal Depois de derrotas contra o Brentford e o Chelsea, nas primeiras duas jornadas do campeonato, o Arsenal vai ter mais um fim de semana difícil para quebrar a sua má forma na Premier League.

Apesar da equipa ter conseguido a primeira vitória da época na quarta-feira, uns impressionantes 6-0 contra o West Bromwich, um encontro a contar para a Taça de Inglaterra, com Nuno Tavares a titular, a equipa de Pierre-Emerick Aubameyang e companhia vão defrontar, este sábado, ao meio dia e meio, o Manchester City, os campeões da última edição da liga inglesa, num encontro onde partem como claro favoritos a perder.