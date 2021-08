Já é possível ir a banhos na praia da Rua 37, no concelho de Espinho. A decisão surge após os “resultados das análises à qualidade da água, realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), terem revelado valores microbiológicos dentro dos parâmetros de referência”, revelou, esta sexta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN). A praia da Baía continua interditada.

“Após terem sido efetuadas análises à qualidade das águas, na sequência do incidente com oito crianças que sofreram reações alérgicas na praia da Baía na quarta-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que os valores microbiológicos da praia da Rua 37 se encontravam dentro dos parâmetros de referência, ao contrário da praia da Baía, cujos resultados das análises revelaram valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência”, lê-se em comunicado.

Face aos resultados, “o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Douro deu indicações para que fosse novamente hasteada a bandeira verde na praia da Rua 37”.

Já na praia da Baía, “situação está a ser monitorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente e a interdição a banhos irá manter-se até que os resultados das análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência”.