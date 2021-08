Onze pessoas foram detidas durante as últimas semanas, na zona do Bairro Alto e do Cais do Sodré, no centro de Lisboa, por incumprimento das regras de prevenção contra a covid-19. As autoridades participaram ainda 55 infrações, revelou, esta sexta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1.ª Divisão Policial, adotou um policiamento na zona do Bairro Alto, com o objetivo de reforçar as condições de segurança das pessoas que frequentam esta área e dos respetivos moradores, bem como da fiscalização do cumprimento das normas em vigor relativas ao atual estado de contingência", lê-se em comunicado.

Foram também apreendidas 14 colunas de som, mais de uma centena de garrafas de cerveja, provenientes da venda ambulante e 12 botijas de óxido nitroso.

"A PSP reitera o apelo ao cumprimento das normas em vigor na atual situação de contingência, designadamente a obrigatoriedade do uso de máscara, sempre que não seja possível manter o distanciamento físico recomendado, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, a não concentração superior a 15 pessoas, devendo ser respeitadas as ordens e orientações dados pelos polícias no local", acrescenta.