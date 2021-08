O número de vítimas mortais no ataque terrorista no aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão, subiu para 161. Os dados são avançados por fontes da aérea da saúde à agência de notícias Efe, mas desconhece-se ainda o número oficial.

Segundo a agência espanhola, só o hospital Wazir Akbar Khan recebeu mais de 145 pessoas já sem vida. Há ainda 50 feridos graves a ser trados naquela unidade hospitalar.

Recorde-se que o balanço anterior dava conta de 95 mortos – entre os quais 13 militares norte-americanos – e 150 feridos.

O Pentágono revelou, esta sexta-feira, que “não acredita” que tenha havido uma segunda explosão “dentro ou perto” do Hotel Baron, nas imediações do aeroporto, ao contrário do que tinha sido veiculado. O Estado Islâmico da Província de Khorazan (ISKP) já reivindicou o ataque e referiu apenas um dos seus combatentes como autor de uma explosão.