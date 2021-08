Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos fãs italianos, poucas horas depois de ser confirmada a sua transferência para o Manchester United.

O craque português, de 36 anos, diz que sai “de um clube incrível, o maior de Itália e, com certeza, um dos maiores de toda a Europa”.

“Dei o meu coração e alma pela Juventus e sempre amarei a cidade de Torino até aos meus últimos dias. Os ‘tiffosi bianconeri’ sempre me respeitaram e tentei agradecer esse respeito lutando por eles em todos os jogos, em todas as épocas, em todas as competições”, acrescentou na legenda de um vídeo com alguns dos seus momentos no clube italiano.

“No final, todos podemos olhar para trás e perceber que conquistamos grandes coisas, não tudo o que queríamos, mas ainda assim, escrevemos uma bela história juntos”, frisou.

O jogador, que assinou pelo clube italiano em 2018, afirma ainda que o clube faz parte da sua história e sente que também faz parte da história do clube.

"Serei sempre um de vocês. Vocês são parte da minha história, tal como eu me sinto parte de vocês. Itália, Juventus, Turim, adeptos 'bianconeri', vocês vão ficar para sempre no meu coração", concluiu Ronaldo.

Cristiano Ronaldo foi, esta sexta-feira, anunciado como o novo reforço do Manchester United, clube pelo qual jogou entre 2003 e 2009. O site dos 'red devils' está sem funcionar desde que a novidade foi anunciada.