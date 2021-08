Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 2.370 novos casos de covid-19 em Portugal e 14 vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, o país soma um total acumulado de 1.030.791 infetados e 17.703 óbitos desde o início da pandemia.

A maior parte dos novos casos foram registados no Norte, que soma 866 novas infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 772 novos casos, o Centro com 315, o Algarve com 239 e o Alentejo, com 114. No arquipélago da Madeira há registo de 39 novos casos de infeção e nos Açores 25.

No que diz respeito aos óbitos, cinco ocorreram na região Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, um no Alentejo e um no Algarve. Apenas nas ilhas não se registou qualquer morte associada à covid-19.

Já os internados nos hospitais portugueses devido ao vírus aumentou ligeiramente, mas há menos doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Há agora 675 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, mais cinco do que ontem. Destes, 144, menos seis do que no último balanço, estão a receber tratamento em UCI.

Por outro lado, mais 2.338 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 967.662.

O boletim de hoje traz uma atualização da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) no país.

A incidência nacional desceu ligeiramente para 312,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na quarta-feira, era de 312,8. Por outro lado, quando considerado apenas o território continental, a incidência aumentou de 317,1 para 317,7.

O Rt também subiu e é agora de 0,99 a nível nacional e no continente. Na quarta-feira era de 0,98 em ambos os casos.

Como é habitual à sexta-feira, a DGS faz uma atualização da distribuição geográfica dos casos confirmados. Há agora sete concelhos, mais dois do que na semana passada, onde a situação é mais preocupante e está acima do nível de risco de 960 casos por 100 mil habitantes. Boticas tem uma incidência de 1.441 novos casos por 100 mil habitantes, Mourão de 1.397 novos casos por 100 mil habitantes, Lagos de 1.364 novos casos por 100 mil habitantes, Ribeira de Pena (Açores) de 1.219 novos casos por 100 mil habitantes, Albufeira de 1.047 novos casos por 100 mil habitantes e Beja de 1.002 novos casos por 100 mil habitantes.

Além disso, Portugal tem um total de 31 concelhos com incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes. Eram 25 há uma semana.