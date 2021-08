Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, confirmou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo está de saída do clube italiano.

"Ontem [na quinta-feira], o Cristiano Ronaldo disse-me que já não tem intenção de voltar a jogar pela Juventus”, começou por dizer o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Empoli.

“Por esta razão, não treinou hoje e não vai ser chamado para o jogo de amanhã”, acrescentou.

Allegri confirmou ainda que o internacional português “despediu-se hoje do balneário”.

“Não estou dececionado com o Cristiano. O Cristiano tomou uma opção. As coisas acontecem na vida. Pela Juventus, passaram Sivori, Platini, Del Piero e Buffon, grandes campeões (…) É uma lei da vida. A Juventus continua, que é a coisa mais importante, juntamente com uma base sólida para conquistar resultados. Esteve cá durante três anos e deu o seu contributo. Agora, vai sair e a vida continua”, destacou.

Sublinhe-se que a confirmação da saída surge depois de o português ter estado no centro de treinos da Juventus e ter saído sem treinar.