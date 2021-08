A região de Lisboa e Vale do Tejo vai deixar de estar na lista vermelha da Alemanha. A informação foi divulgada numa nota pelo Instituto Robert Koch (RKI) e entra em vigor às 00h00 de dia 29 de agosto, domingo.

Contudo, embora as novidades sejam positivas para a região de Lisboa, o mesmo não acontece com o Algarve, que vai permanecer na lista de alto risco de covid-19 do país, mantendo-se as limitações às viagens.

De acordo com a mesma nota, Espanha e Chile também deixam de fazer parte desta lista e, por outro lado, Jamaica, São Cristóvão e Neves e Santa Luzia passam a ser consideradas zonas de alto risco.

Sublinhe-se que fazem parte da lista vermelha da Alemanha mais de 70 países. Os viajantes que não estejam vacinados e que façam parte desta lista são obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias, que pode ser reduzida para cinco caso seja apresentado um teste negativo ao fim do quinto dia.

Recorde-se que foi a 13 de agosto que a Alemanha decidiu retirar Portugal da lista vermelha, mas manteve as regiões de Lisboa e Algarve.