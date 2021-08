Afeganistão. Quantas vidas foram deixadas para trás?

Aconteceu o que muitos tinham previsto: no caos do Afeganistão, grupos radicais decidiram atacar soldados americanos – há pelo menos 12 que morreram – e agora ninguém sabe muito bem como irão os Estados Unidos reagir, mas alguns especialistas já admitem que os norte-americanos poderão retaliar com ataques aéreos. A questão que se coloca é: onde e quem vão atacar? Se as crónicas nos dizem que os homens do ISIS são ainda mais fundamentalistas do que os talibãs, não é crível que os novos senhores do Afeganistão permitam que os americanos andem por ali a combater inimigos comuns. A morte de tropas americanas pode deixar Joe Biden numa posição bastante incómoda, já que é normal que o seu país exija uma retaliação forte – os antigos combatentes devem estar enfurecidos com estes ataques a soldados ‘indefesos’. Mas, como não sou futurologista, não imagino qual será a resposta das tropas ocidentais que ainda estão no terreno ou que possam ser enviadas para lá. Sei sim, pelo que nos chega do Afeganistão, que há ainda muitos milhares de estrangeiros que não conseguiram atingir o aeroporto de Cabul, pois estão a vários dias de carro da capital afegã, e que estão completamente desprotegidos. E é nestes, além dos afegãos que colaboraram com as forças da NATO, que tenho pensado e só me recordo de filmes onde os que foram deixados para trás foram chacinados. Com que cara é que os Governos europeus e americano irão encarar as famílias dos seus cidadãos que ficaram para trás e foram deixados à sua sorte? As imagens que nos chegam do aeroporto de Cabul são suficientemente chocantes, mas imaginarmos pessoas a atravessarem um país montanhoso e a serem mandadas parar pelos talibãs ou pelos seus inimigos do ISIS torna-se ainda mais assustador. E quantas pessoas estarão nessas condições? Qual a razão para ninguém assumir o número? Depois dos três atentados de ontem, o futuro ficou ainda muito mais negro. E é completamente impossível imaginar o que irá acontecer...