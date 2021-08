Jorginho foi eleito, esta quinta-feira, o melhor jogador da temporada 2020/2021 pela UEFA.

O médio, que tinha a concorrência de Kanté (Chelsea) e Kevin De Bruyne (Man. City), conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Chelsea e, mais recentemente, o Euro’2020 com a seleção italiana.

“Estou muito feliz por esta distinção. Não posso deixar de agradecer a todos os que contribuíram para que isto acontecesse. Agradeço de coração a quem me ajudou, aos meus amigos, à minha família, à minha esposa, aos adeptos e ao meu treinador. Estas pessoas motivaram-me para que continuasse a trabalhar. Obrigados a todos. Sou verdadeiramente muito feliz”, disse o jogador italiano, num vídeo divulgado pela UEFA.

Sublinhe-se que também o português Rúben Dias foi eleito o melhor defesa da época.

Eis os vencedores das diferentes categorias:

Jogador do ano: Jorginho (Chelsea)

Jogadora do ano: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Treinador do ano: Thomas Tuchel (Chelsea)

Treinador do ano em femininos: Luís Cortés (FC Barcelona)



Guarda-redes do ano: Mendy (Chelsea)

Defesa do ano: Rúben Dias (Man. City)

Médio do ano: Kanté (FC Barcelona)

Avançado do ano: Haaland (Borussia Dortmund)



Guarda-redes do ano (feminino): Sandra Paños (Barcelona)

Defesa do ano (feminino): Irene Paredes (PSG)

Médio do ano (feminino): Alexia Putellas(FC Barcelona)

Avançada do ano (feminino): Jennifer Hermoso (FC Barcelona)