A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal, apreendeu, na quarta-feira, cerca de 480 quilos de amêijoa-japonesa, no concelho do Montijo.

Os militares da Guarda “detetaram cerca de 480 quilos de amêijoa-japonesa (Ruditapes philippinarum) sem documentação que permitisse determinar a sua origem e rastreabilidade”, durante uma ação de fiscalização rodoviária dirigida ao transporte de pescado fresco e de bivalves, revela a autoridade, em comunicado esta quinta-feira divulgado.

Os bivalves foram apreendidos por constituírem “um perigo para a saúde pública”.

Um homem de 33 anos foi identificado pela GNR e foi ainda elaborado um auto de contraordenação.

No comunicado, a GNR “alerta que a captura deste tipo de bivalves, sem que os mesmos sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública caso sejam introduzidos no consumo, devido à possível contaminação com toxinas, sendo o documento comprovativo da origem do bivalve fulcral para a prevenção da introdução de forma irregular no consumo”.