Sporting, FC Porto e Benfica conheceram, esta quinta-feira, os adversários que vão enfrentar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sublinhe-se que Portugal não tinha três equipas na frase de grupos da competição milionária há quatro anos. Os leões fazem parte do Grupo C, juntamente com o Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Já o FC Porto integra o Grupo B com o Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan. O Benfica, que faz parte do Grupo E, vai defrontar o Bayern de Munique, Barcelona e Dínamo de Kiev.

Grupo A

Manchester City

Paris Saint-Germain

Leipzig

Brugge

Grupo B

Atlético de Madrid

Liverpool

FC Porto

AC Milan

Grupo C

Sporting

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

Grupo D

Inter de Milão

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

Grupo E

Bayern de Munique

Barcelona

Benfica

Dínamo de Kiev

Grupo F

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

Grupo G

Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

Grupo H

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmo