Os ABBA anunciaram, esta quinta-feira, que irão fazer uma grande revelação já no próximo dia 2 de setembro.

Numa publicação, nas redes sociais, o grupo de sucesso sueco apenas diz “02.09.2021. Juntem-se a nós no ABBA voyage”, mas a BBC avança que a revelação está relacionada com uma digressão em formato holograma, anunciada pela banda em 2016.

A estação britânica avança ainda que os ABBA irão lançar cinco músicas novas: as duas prometidas em 2018 – I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down – e mais três para “compensar” a paciência dos fãs.