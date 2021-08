Uma explosão foi, esta quinta-feira, registada junto ao aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão. A notícia foi confirmada pelo Pentágono. Há pelo menos 13 mortos, revelam os talibãs.

Segundo avançou fonte dos talibãs à Al Jazeera, há crianças entre as vítimas mortais. No entanto, o número de mortes ainda não foi oficialmente confirmado.

Já a CNN avança, citando fontes norte-americanas, que a explosão aconteceu numa das entradas do aeroporto e que terá sido causada por um bombista suicida.

De sublinhar que centenas de pessoas estão reunidas junto ao aeroporto numa tentativa de abandonar o país, após a tomada do poder pelos talibãs.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.