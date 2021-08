Duas explosão foram, esta quinta-feira, registadas junto ao aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão. A notícia foi confirmada pelo Pentágono. Há pelo menos 13 mortos, revelam os talibãs.

John Kirby, secretário de imprensa do Pentágono, confirmou o registo de uma segunda explosão junto ao aeroporto. A segunda explosão ocorreu "no ou próximo do Baron Hotel, a uma curta distância do portão Abbey", onde ocorreu a primeira explosão.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.