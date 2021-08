Portugal, nas últimas 24 horas, registou mais 2.552 infeções pelo novo coronavírus e 15 mortes associadas à doença, que já contagiou 1.028.421 pessoas e matou 17.689 em Portugal, desde março do ano passado, segundo o recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira.

Embora o elevado número de óbitos, os hospitais portugueses estão com 670 internados, um número que, pela terceira vez consecutiva, diminuiu - menos 18 pessoas - nas últimas 24 horas. De frisar que é preciso recuar até ao dia 10 de julho para encontrar valor inferior ao revelado pela DGS. Porém, houve um aumento nas Unidades de Cuidados Intensivos, que têm agora 150 contagiados – mais seis face a quarta-feira.

O Norte mantém-se a registar o valor mais elevado de casos diários, ao diagnosticar 899 infeções. Lisboa e Vale do Tejo também reportou mais de 800 casos – 819 -, Centro 390, Algarve 235 e Alentejo 177. Ambos os arquipélagos registaram 16 casos e nenhuma morte.

Das 15 mortes diagnosticadas, sete ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, novamente a contabilizar o maior número do boletim, três no Norte e no Centro e duas no Algarve.

Portugal tem, neste momento, 45.408 casos ativos – mais 418 em relação a ontem. Já as autoridades de saúde estão a manter contacto com 46.610 potenciais casos positivos – menos 91 do que quarta-feira.

Mais 2.119 pessoas recuperaram do vírus, elevando o total de recuperados para 965.324 desde o início da pandemia.

Segundo a atualização de quarta-feira, Portugal tem uma incidência de 312,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e o território continental de 317,1. O RT situa-se nos 0,98 em todo o país.