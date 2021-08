Um homem de 63 anos foi detido por violência doméstica sobre a ex-companheira, em Arouca. As autoridades apreenderam diversas armas de fogo e brancas.

Numa investigação que decorreu durante dez dias, a GNR verificou que o suspeito “exercia violência física, verbal, psicológica e ameaças de morte, com recurso a armas de fogo, contra a vítima, sua ex-cônjuge de 59 anos”, explica a autoridade em comunicado, divulgado esta quinta-feira.

Através de um mandado de detenção e de busca domiciliária, os militares apreenderam duas armas de ar comprimido, duas de caça de calibre 12 e outra de calibre 22, um revólver, mais de 800 munições de diversos calibres e quatro de calibre de guerra, uma caneta transformada em arma de fogo e uma faca de abertura automática, detalha a mesma nota.

O detido de 63 anos foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, no passado sábado, “tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência, proibição de contacto, por qualquer meio, com a vitima e proibição de aquisição de qualquer tipo de arma”.