Doze concelhos dos distritos de Viseu, Braga, Bragança e Coimbra estão sob alerta para risco máximo de incêndio, esta quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em alerta os seguintes concelhos: Resende, Castro Daire, Moimenta da Beira, Penedono, Lamego, Tarouca, Tabuaço, S. João da Madeira e Armamar (Viseu), Cabeceiras de Basto (Braga), Mogadouro (Bragança) e Oliveira do Hospital (Coimbra).

Contudo, ainda há vários concelhos em risco muito elevado de incêndios dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

O alerta irá manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, ao apresentar períodos de maior nebulosidade no litoral até ao final da manhã, podendo persistir durante o dia em alguns locais da faixa costeira ocidental.

À tarde, está previsto um aumento temporário de nebulosidade no interior Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

As temperaturas mínimas irão rondar entre os 15.º, em Leiria e os 20.º, em Portalegre, e as máximas entre os 21.º, no Porto e os 34.º, em Évora e Beja.