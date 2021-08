Portugal entrou no início da semana na segunda fase de desconfinamento e com ela as regras foram-se tornando menos apertadas. Mas não para todos. Os postos de combustíveis continuam a estar proibidos de vender bebidas alcoólicas.

O i sabe que esta inibição está a cair mal junto dos empresários do setor ao considerarem que estão a ser “esquecidos pelo Governo”, uma vez que esta restrição afeta as contas das empresas. Contactado pelo i, o Ministério da Economia disse apenas que “o Governo acompanha atentamente a evolução da situação sanitária e tem adaptado o plano de desconfinamento com base nessa evolução”.

No entanto, são argumentos que não convencem o setor. “Os restaurantes podem estar abertos até às 2h da manhã, os bares também e até às discotecas desde que tenham os clientes sentados podem ter as portas abertas. Não faz sentido os postos de abastecimentos após vários meses continuarem a não poder vender bebidas alcoólicas”, confidencia ao i, um empresário.

O mesmo admite que até aqui percebia essa inibição para evitar ajuntamentos perto das gasolineiras, mas agora com as outras atividades abertas garante que deixou de fazer sentido. “Claro que todos estamos recordados dos ajuntamentos, principalmente em Lisboa, de jovens que se reuniam nas bombas de gasolina para consumirem álcool, mas nessa altura, restaurantes e bares estavam encerrados. Agora não, os jovens que se querem divertir vão para esses locais e todos vimos o que se passa diariamente, por exemplo, nas ruas do Bairro Alto”, diz um outro empresário que pediu anonimato.

É certo que estes alertas não são novos, mas que ganham outros contornos com a passagem do país de estado de emergência para calamidade. Em maio, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) tinha alertado ao i que que “a proibição de bebidas implica que outros produtos não sejam vendidos”.

A associação deixou exemplos concretos. Muitos estabelecimentos deixaram de vender, por exemplo, uma sandes de presunto porque não podiam vender a cerveja para acompanhar.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.