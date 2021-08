Portugal enviou para Angola mais um lote com 185 mil vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, as vacinas chegam quinta-feira ao país, acompanhadas dos materiais necessários para viabilizar a sua administração.

"Com este terceiro lote de vacinas, Portugal já enviou um total de 370 mil vacinas destinadas a apoiar as autoridades angolanas na operacionalização do seu plano nacional de vacinação contra a covid-19", lê-se numa nota do gabinete do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, divulgada esta quarta-feira.

De realçar que Portugal enviou dois lotes de vacinas para Angola, a 15 de julho e 19 de agosto.

As doações estão integradas na segunda fase do plano de ação na resposta sanitária à pandemia de covid-19 entre Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

Na terça-feira, a ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, afirmou que o país deverá ter 31% da população totalmente vacinada contra a covid-19 até ao final de setembro.