Uma mulher de 24 anos e um homem de 27 anos, ambos de nacionalidade síria, ficaram feridos após a colisão entre duas motas de água na praia da Rocha, em Portimão, esta terça-feira.

O acidente ocorreu quando as duas motas de água estavam a “navegar no circuito de apoio recreativo da praia”. Por enquanto, desconhecem-se as causas da origem do acidente, indica o comunicado do Autoridade Marítima Nacional (AMN), divulgado hoje.

Até à chegada dos elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários e da Cruz Vermelha Portuguesa, os dois feridos foram resgatados por “uma embarcação de apoio do circuito recreativo da praia” e queixaram-se de “dores na zona lombar e cervical”.

Foram assistidos e imobilizados pelos nadadores-salvadores, por elementos da Cruz Vermelha e dos bombeiros, refere a AMN, e de seguida transportados por uma “ambulância do INEM para uma unidade hospitalar”.