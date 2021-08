Dois homens, de 47 e 49 anos, foram detidos por fortes suspeitas de crimes de violação e coação sexual de duas crianças e uma adolescente, com 11, 12 e 16 anos, nos Açores.

Os factos ocorreram entre 2015 e 2020, no Grupo Central do Arquipélago dos Açores, refere a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado, onde se situam as ilhas da Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial.

Os arguidos aproveitaram-se da “proximidade e da confiança” que tinham com o agregado familiar das vítimas para praticar os crimes, detalhou a PJ.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, afirma a nota.