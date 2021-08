Portugal tem mais de um milhão de diabéticos e o número mais elevado de casos de pé diabético e de amputações da Europa. Estes números não são de estranhar, pois, desde o surgimento do novo coronavírus, os doentes não têm tido acesso aos cuidados de saúde primários como outrora.

“As amputações ocorrem após muitos anos de evolução da doença, em algumas situações, e noutras é porque a mesma não é controlada, mas penso que isto assenta muito no pouco esclarecimento que existe em relação aos cuidados a ter com o pé”, começa por explicar, em declarações ao i, Rita Nortadas, secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e médica especialista em Medicina Interna que coordena atualmente a Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital Garcia de Orta.

“O verão é particularmente problemático neste aspeto porque as pessoas, num modo geral, estão com o pé mais exposto. Por vezes, há queimaduras graves provocadas pela areia, pelas conchas partidas e pelo lixo da praia. O risco de estes doentes se magoarem é maior. Não se trata de deixar de fazer aquilo que se tem prazer em fazer, mas sim ter algum cuidado e, sobretudo, observar o pé diariamente, hidratar, ter cuidados básicos de higiene e detetar de uma forma relativamente precoce alguma alteração que exista”, avança a profissional de saúde, asseverando que “se muitas destas lesões forem detetadas atempadamente, evita-se, na grande maioria dos casos, uma progressão para situações clínicas mais dramáticas”.

