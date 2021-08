A vingança serve-se à missa

Quando assisto a alguma polémica mediática penso sempre que aqueles que, teoricamente, estão por baixo vão esperar caladinhos pelo momento da ‘vingança’. É assim em todas as áreas da sociedade. Como não tenho por hábito andar em redes sociais – acho das coisas mais deprimentes ver tanta frustração, gente cheia de ódio e de falta de amor próprio –, apesar de muita coisa interessante se passar aí, sou muitas vezes avisado das polémicas que estão a dar mais brado. Há já alguns dias que esperava o contra-ataque das feministas e afins sobre a situação do Afeganistão. É óbvio que a turma, chamemos-lhe do arco-íris, foi provocada diariamente até com argumentos falaciosos, como o de pretender que os seguidores do movimento Me Too viessem a público criticar os talibãs. Como se mulheres que são assediadas nos quartos de hotel a que vão na esperança de um bom contrato profissional tivesse alguma coisa a ver com as afegãs que podem ser assassinadas só por quererem estudar... A ocasião para ‘revolta’ deu-se com a eucaristia que passou na RTP, onde uma crente leu uma epístola de São Paulo aos Efésios. Logo surgiram vozes a perguntar se estávamos no Afeganistão e se a cerimónia tinha sido patrocinada pelos talibãs. Querer comparar um texto bíblico com o fanatismo dos fundamentalistas islâmicos só pode mesmo dar vontade de rir. É óbvio que o texto lido à letra é altamente reprovável, mas quem é que não sabe que o mesmo foi escrito há quase dois mil anos e não para ser lido ipsis verbis? P. S. Não consigo decifrar o que dizem alguns políticos mundiais e muitos jornalistas: que vai ser possível garantir que os cidadãos não afegãos e mesmo estes que colaboraram com as forças estrangeiras poderão sair do Afeganistão até 31 de agosto, pois caso contrário os talibãs sofrerão as consequências. Mas afinal quem é que ganhou a guerra? Foram os talibãs ou as tropas internacionais, lideradas pelos americanos? Se os talibãs tivessem sido derrotados este problema não existia e não havia problemas de se chegar ao aeroporto. Parece que o dinheiro da União europeia e dos EUA será a única coisa que poderá ‘calar’ os talibãs, mas nem mesmo isso é garantido. E vamos ver se os fundamentalistas vão respeitar os acordos que têm até 31 de agosto. Seguro é que muitos afegãos vão ficar em terra e o futuro deles não se deseja nem ao maior inimigo.