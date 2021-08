O município de Sintra, cujo presidente da Câmara é o histórico Basílio Horta (fundador do CDS-PP, atualmente apoiado pelo PS), terá o primeiro hospital em Portugal financiado sem recurso à banca. Nascerá num terreno da câmara – com 59 hectares – na freguesia de Algueirão-Mem Martins (curiosamente, a maior do país), junto à A16. O auto de consignação será assinado amanhã e as obras arrancarão na próxima segunda-feira, tendo já Basílio Horta anunciado esta informação em reunião de câmara.

Os primeiros trabalhos rumo à criação do hospital surgiram em 2016, reunindo um grupo de trabalho constituído pela Câmara Municipal de Sintra, o Ministério da Saúde e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Ao todo, o hospital terá 19 especialidades, destacando-se a cardiologia, a cirurgia geral, a neurologia, a oftalmologia, a urgência, a radiologia, a pediatria, a medicina interna e a medicina física e reabilitação. Terá, ainda, três unidades: ambulatório, urgência e unidade de convalescenças. No primeiro ano preveem-se 166 mil consultas e 46 mil serviços de urgência. Terá ainda 60 camas, 300 lugares de estacionamento, ensino e formação, e está previsto um heliporto. Houve sete concorrente ao projeto de construção, tendo este sido ganho pela Tecnorém, Engenharia e Construções, SA. O Tribunal de Contas já deu visto ao processo. Tratar-se-á de um investimento de 72,600 milhões de euros: 50.600 milhões oriundos da Câmara Municipal de Sintra e 22 milhões do Governo, sendo que parte desta verba virá do Plano de Recuperação e Resiliência. O início das obras dar-se-á a 30 de agosto e a estimativa do seu fim será em janeiro de 2024.

O anúncio das obras surge a um mês das eleições autárquicas. Basílio Horta será recandidato à Câmara Municipal de Sintra, onde iniciou funções como presidente em 2013, numa candidatura apoiada pelo PS. O seu principal opositor é Ricardo Baptista Leite, que encabeça a candidatura “Vamos Curar Sintra”, uma coligação PSD/CDS-PP/A/MPT/PDR/PPM/RIR.