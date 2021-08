Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz e a Polícia de Segurança Pública colocaram fim, na madrugada desta terça-feira, a um ajuntamento com cerca de 200 pessoas naquela cidade. Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, os intervenientes estavam a consumir bebidas alcoólicas na Praça do Forte, localizada junto à praia.

Pelas 5h da madrugada, “foram detetados vários grupos de pessoas reunidas, num total de cerca de 200 pessoas, que se encontravam a consumir bebidas alcoólicas”, lê-se na nota.

Os elementos da Polícia Marítima e da PSP deram indicações para que as pessoas abandonassem o local e foi efetuado “o levantamento de três autos de notícia por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e três autos de notícia por falta de uso de máscara”.