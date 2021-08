Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.261 novas infeções de covid-19 e 13 mortes associadas à doença. Segundo os recentes dados, apresentados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país tem 44.180 casos ativos e 716 contagiados nos hospitais.

Depois de dois dias a subir, os internamentos sofreram uma queda nas últimas 24 horas. Agora, os hospitais portugueses têm 716 pessoas internadas – menos 17 do que segunda-feira –, das quais 148 estão a receber assistência nas Unidades de Cuidados Intensivos – menos 3 em relação a ontem.

Pela terceira vez consecutiva, a região Norte reportou o maior número de infeções diárias, ao diagnosticar 792 dos 2.261 casos. De seguida, também se mantém Lisboa e Vale do Tejo como segunda região com maior número de casos, com 684, Centro com 363, Alentejo com 216 e Algarve com 161. Quanto aos arquipélagos, a Madeira contabilizou 32 e os Açores 13.

Das 13 mortes registadas, cinco ocorreram no Norte, três em cada uma das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve e duas no Centro.

Mais 3.610 pessoas venceram o vírus, juntando-se assim ao total de recuperados desde o início da pandemia que atinge agora os 960.969.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 47.576 contactos, menos 1.369 pessoas face a segunda-feira.

Os dados relativos à matriz de risco foram atualizados na segunda-feira. A taxa de incidência em Portugal é de 310,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Já se forem excluídas as regiões autónomas, a taxa de incidência é de 314,6. Quanto ao índice de transmissibilidade (RT) mantém-se em 0,98 em Portugal e também no território continental.

