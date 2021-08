A tarifa social de internet, aprovada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) deverá avançar com um valor de cinco euros mais IVA, isto é, 6.15 euros. Agora, encontra-se em consulta pública até 10 de setembro.

Esta proposta governamental diz respeito à tentativa de universalização do acesso à internet, pois, de acordo com dados da Pordata e do Eurostat, assim como do Parlómetro de 2020 (o eurobarómetro do Parlamento Europeu), entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, 78% dos portugueses acederam à internet, enquanto este valor é de 87% na UE27. Por outro lado, em território nacional, 18% das pessoas nunca acederam à mesma, sendo este valor de 9% nos restantes países da União Europeia.

Em Portugal, as razões apontadas para não ter internet em casa são o acesso à mesma noutro lugar (11%), o facto de não se considerar este acesso necessário (49%), os custos dos equipamentos (53%), os custos de acesso (53%) e os custos de acesso e equipamentos (57%).

Este último é aquele com que Ana Rita Gravata, mãe de três raparigas – de 18, 14 e sete anos – mais se identifica. Aos 45 anos, e tendo trabalhado como funcionária da Câmara Municipal de Cascais durante 20, começa por explicar ao i que se mudou para o concelho da Lousã, em Coimbra, em 2014, trabalhando agora como auxiliar de ação educativa e auferindo o ordenado mínimo nacional.

“Tenho de pagar a renda de casa, as despesas todas e elas precisam da internet por causa da escola. Por exemplo, no confinamento, só para o final do último, é que a escola nos deu um router portátil com algumas gigas com indicação expressa de que se ultrapassássemos o plafond, teríamos de pagar mais do nosso bolso”, diz, opondo-se à informação noticiada no passado mês de fevereiro, quando os órgãos de informação adiantaram que os estudantes com internet disponibilizada pelo Estado teriam tráfego ilimitado, mas a velocidade poderia ser reduzida para os 2Mbps se fossem ultrapassados os 12 GB.

À época, Tiago Brandão Rodrigues, em declarações ao Público, deixou claras as características do serviço contratado para os hotspots de internet facultados aos alunos, adicionando que os contratos com as operadoras contemplariam todo o ano letivo. Segundo o mesmo jornal, limitar o serviço por tipo de tráfego esteve em cima da mesa, mas a Anacom sinalizou que tal violaria o princípio da neutralidade da internet, que prevê que os operadores tratem “de forma igual todo o tráfego”, estando impedidos de “bloquear ou abrandar conteúdos, aplicações ou serviços”.

“Acabámos por não utilizar porque já tinha internet em casa. Eram três pessoas a ter aulas todos os dias, para além do uso recreativo, e atrasei-me muitas vezes no pagamento das mensalidades”, confessa a mãe que fez uma “ginástica orçamental”, pois Ana Rita não tem ninguém que a ajude financeiramente.

“Num mês paga-se uma coisa, noutro paga-se outra. Estou sempre atenta a possibilidades de planos de pagamento e acordos com a operadora. Não preciso de internet constantemente, mas sou representante de uma marca e a internet serve para ganhar algum rendimento extra. Para isso, tenho de passar muitas horas online para publicar os artigos de casa, de beleza, etc. Invisto muito nas redes sociais”, avança, esclarecendo que ponderou pôr fim ao contrato com a operadora, “mas com as crianças na escola não poderia fazer isso”.

“Não tínhamos computador em casa e a escola deu os equipamentos. Mas, até isso ser feito, houve muitos trabalhos que as meninas não realizaram porque não conseguiam instalar certos programas, não acediam ao Moodle… foi tudo muito complexo. Especialmente durante o primeiro confinamento porque queriam estudar e não conseguiam”, sendo que as filhas de Ana Rita integram o grupo de 40% dos estudantes portugueses que receberam computadores por parte das instituições de ensino.

Num relatório elaborado pelo Tribunal de Contas (TdC), e veiculado no passado mês de julho, é possível ler que o Governo autorizou a despesa demasiado tarde – os auditores consideraram que “foi tardia” a autorização para a aquisição de 386 milhões de euros em meios digitais para as escolas, sendo que “apenas em 16 de julho de 2020, e, portanto, sem impacto no ano letivo 2019/20, é que o Governo autorizou a realização da despesa para a aquisição de computadores, conectividade e serviços conexos a disponibilizar às escolas” – e que “mais de 60%” dos alunos somente receberá equipamentos no próximo ano letivo, sendo que o TdC recomendou ao Executivo não só a monitorização deste processo – por exemplo, para que seja possível verificar que nenhum aluno usufrui do apoio em duplicado – como a aprovação de um plano estratégico para substituição desses meios digitais.

No entanto, o Ministério da Educação assegurou que estes têm uma “vida útil superior a três anos”, apesar de não ser esta a perceção de Ana Rita. “Tínhamos equipamentos lentos e obsoletos, mas serviam para o efeito”, realça, agradecendo a oportunidade.

O TdC frisa que, em março, quando as aulas práticas foram suspensas, “as escolas confrontaram-se com computadores obsoletos, sem ligação apropriada à Internet e sem utilização generalizada de plataformas digitais, mas o Governo só autorizou a aquisição já no final do ano letivo”, lê-se no relatório.

“Algumas vezes, para uma ter aulas, a outra não podia ter porque a internet não tinha força de sinal suficiente para as três terem aulas simultaneamente. Tive de dizer aos professores que não conseguíamos e elas ficavam tristes e acabavam por sair prejudicadas. Por exemplo, a mais pequena só falava com a professora uma vez por semana, quando as mais velhas não tinham aulas. A do meio não ouvia nada daquilo que os professores e os colegas diziam porque o som estava ‘aos soluços’. Vivemos numa zona rural onde, muitas das vezes, a rede não chega como deve ser.

Durante os confinamentos, com toda a gente online, tivemos muitos problemas”, elucida, provando a desigualdade no acesso aos meios digitais naquilo que diz respeito ao ensino à distância. De acordo com dados do Eurostat e da Pordata, relativos ao ano passado, a Área Metropolitana de Lisboa era aquela onde mais portugueses acediam à internet (89% da população), seguindo-se a Madeira (86%), os Açores (84%), o Algarve (83%), o Norte (79%), o Centro (78%) e o Alentejo (77%).

Isto é, Ana Rita vive com a família numa das regiões com a percentagem mais baixa. “As pessoas da cidade não têm noção da sorte que têm. Acham pitoresco estarem desligados das redes sociais durante uns dias porque não vivem a nossa realidade”.

“Mesmo antes de surgir a covid-19, havia muita solicitação da comunidade escolar para que tudo fosse muito digital. E tudo isso implica a obrigatoriedade de bons equipamentos, boa internet e boa velocidade de internet que nem toda a gente tem. Tínhamos satélite e conseguimos que instalassem a fibra depois de uma luta muito grande com a operadora”, lamenta, assinalando que “o problema é que a informação da tarifa social da internet não chega às pessoas. E, normalmente, quando temos algum tipo de desconto, temos de concordar com fidelizações”.

“Se for algo como a eletricidade, em que o desconto tem de ser automaticamente aplicado, aí será bom. E se as pessoas têm de se candidatar? Como é que sabem quais são as famílias carenciadas? Sei de famílias carenciadas às quais a EDP ainda não aplicou a tarifa social. Se não houver uma boa divulgação desta medida, isto vai passar ao lado de muita gente que precisa”.

No passado dia 30 de julho, foi publicado em Diário da República o diploma que cria e regula esta tarifa social que prevê nove serviços básicos previstos no Código Europeu de Telecomunicações, que permitem acesso a: correio eletrónico, motores de pesquisa, ferramentas de formação e educativas, leitura de notícias, compras online, ofertas de emprego, serviços bancários, serviços públicos, redes sociais, de mensagens, chamadas e videochamadas.

Deste modo, “são considerados, para efeitos da aplicação do presente decreto-lei, consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais as pessoas singulares” que beneficiem do complemento solidário para idosos, do rendimento social de inserção, de prestações de desemprego, do abono de família, da pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez ou do complemento da prestação social para inclusão, da pensão social de velhice e os agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a 5808 euros, acrescidos de 50 %, por cada elemento do agregado familiar que não disponha de qualquer rendimento, incluindo o próprio, até um limite de 10 pessoas.

O pacote de serviços da tarifa social de internet tem um limite de tráfego mensal equivalente a 10 GB (gigabytes) e uma velocidade máxima de download de 30 Mbps (megabits por segundo). Apesar de a atribuição da tarifa ser automática, as famílias terão de fazer o pedido à empresa de telecomunicações com a qual estão fidelizados, que terá de confirmar junto da Anacom que o agregado está elegível para receber este apoio. Depois da confirmação, a empresa de telecomunicações terá 10 dias para ativar a tarifa social de internet.

