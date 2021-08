Um pescador foi auxiliado, esta segunda-feira, pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), depois de sofrer um choque provocado por uma descarga elétrica a bordo de uma embarcação de pesca, a cerca de cinco milhas, aproximadamente nove quilómetros, do porto de Ponta Delgada. O homem. de 45 anos, encontra-se em estado grave.

Em comunicado, a AMN revela que o alerta foi recebido através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), pelas 14h38, "tendo sido ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada".

“Ao chegarem ao local, os elementos da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada verificaram que não havia condições de mar para efetuar o transbordo da vítima para a embarcação da Estação Salva-vidas e iniciaram manobras de reanimação a bordo da embarcação de pesca, tendo acompanhado a vítima até ao porto de Ponta Delgada”, lê-se.

Segundo a mesma nota, a embarcação de pesca atracou no porto de Ponta Delgada às 15h30, onde se encontravam os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, “que deram continuidade às manobras de reanimação e transportaram a vítima para o hospital em estado grave”.

Os elementos do navio da Marinha ‘NRP Viana do Castelo’, que também se encontravam no porto de Ponta Delgada, “colaboraram na atracação do navio de pesca”.

O comando local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência.