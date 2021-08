A Nova Zelândia anunciou hoje que o confinamento no país vai ser prolongado até sexta-feira, depois de as autoridades terem registado 107 casos de Covid-19 desde a semana passada.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, considerou, na conferência de imprensa, no final da reunião do Governo, que a medida "era a opção mais segura neste momento" para o país.

Ardern ordenou um bloqueio de sete dias para Auckland e península de Coromandel, na terça-feira passada, e um bloqueio de três dias para o resto do país, após ter sido identificada a primeira infeção local de covid-19 na Nova Zelândia em seis meses.

O país vai ficar em confinamento até às 00:00 de sexta-feira, enquanto Auckland, a cidade mais afetada, ficará até 31 de agosto. Na sexta-feira passada, as autoridades da Nova Zelândia tinham prolongado o confinamento até terça-feira.

Desde a passada terça-feira, as autoridades sanitárias registaram 34 infeções locais, elevando o total para 107 casos.

A Nova Zelândia, um dos países desenvolvidos com a taxa de vacinação mais lenta, tinha obtido reconhecimento mundial pela forma eficaz como geriu a pandemia, com uma contenção rápida e precoce da doença.

Mas no fim de semana, o ministro responsável pela gestão da covid-19, Chris Hipkins, reconheceu que a variante delta "alterou consideravelmente as regras do jogo" e aparentemente tornou as medidas atuais "menos apropriadas".

Na semana passada, as autoridades neozelandesas aceleraram a campanha de vacinação, iniciada em fevereiro com os trabalhadores de áreas consideradas prioritárias, e alargada à população em geral no final de julho.

O Governo pretende terminar a vacinação da população alvo antes do final do ano, para reabrir as fronteiras, que fechou em março de 2020.

Desde o início da pandemia, o país registou três mil casos de covid-19 e 26 mortes.