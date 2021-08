A partir desta terça-feira, a modalidade 'Casa Aberta' vai estar disponível a crianças com mais de 12 anos para a administração da vacina contra a covid-19, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Para usufruir desta modalidade, é necessário pedir uma senha digital no site do Sistema Nacional de Saúde para o dia em que pretende ser vacinado.

A DGS pede atenção para consultar “antecipadamente” no portal de afluência “se o centro de vacinação pretendido, obrigatoriamente localizado no seu concelho de residência, tem o semáforo verde”, o que corresponde a um tempo de espera inferior a 30 minutos.

Quando preencher o formulário, irá receber uma senha digital com o respetivo número e hora prevista, indica a autoridade, ao assinalar que a segunda dose, caso necessária, será tomada no mesmo centro de vacinação.

De destacar que, no fim de semana, arrancou a vacinação para a faixa etária dos 12 aos 15 anos, tendo sido vacinados apenas no sábado 120 mil jovens, o que acabou por superar "muito as expectativas" da task-force, visto que estavam agendadas 110 mil vacinações.

Consulte aqui o site para pedir a sua senha digital