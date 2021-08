Mais de 80 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão sob risco máximo de incêndio. Face a este agravamento, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai fazer um ponto de situação, esta segunda-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o risco de incêndio permanecerá elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sexta-feira. O IPMA também colocou vários concelhos de todos os distritos do continente – 18 – em risco muito elevado e elevado e incêndio.

As temperaturas altas obrigaram o IPMA a colocar o distrito de Braga sob aviso laranja entre as 12h desta segunda-feira e as 20h de terça-feira. Já os distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão ficar sob aviso amarelo pela permanência da temperatura máxima entre 12h de hoje até às 20h de amanhã.

A ANEPC irá fazer um ponto de situação esta segunda-feira para apresentar uma antevisão do risco de incêndio para os próximos dias e o reforço dos conselhos à população, indicou a autoridade em comunicado.

A última semana de agosto começa com o céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste a sul do Douro, que poderá continuar. Durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade no interior e também vento fraco, temporariamente moderado do quadrante oeste durante a tarde, e por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro até meio da manhã e para o final do dia.

Em alguns locais do litoral oeste a sul do Rio Douro, ainda está prevista neblina do quadrante ou nevoeiro matinal, uma pequena subida da temperatura mínima na região Norte e interior Centro e Sul e uma pequena subida da máxima nas regiões Norte e Centro, mas mais significativa no litoral.

Hoje, as temperaturas mínimas vão rondar entre os 15.º, no Porto, e os 25.º, em Portalegre, e as máximas entre os 26.º, em Aveiro, e os 40, em Castelo Branco.