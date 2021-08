Lavra desde as 15h00 deste domingo em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, um incêndio que, de acordo com a página da Proteção Civil, contava ao final da tarde com a presença de 269 operacionais, 70 viaturas e 12 meios aéreos.

Até às 18 horas, o incêndio tinha causado um ferido ligeiro (bombeiro), o condicionamento de uma estrada e o corte da linha férrea de Vendas Novas. O incêndio rural está em evolução mas não ameaça, para já, habitações.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informa que o incêndio está a consumir uma zona de floresta na freguesia de Glória do Ribatejo e Granho, com alerta dado às 15h12.