Foram postas sob alerta amarelo pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sete ilhas do arquipélago dos Açores devido à precipitação forte e possibilidade de trovoada.

De acordo com o comunicado emitido pelo IPMA, as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão ver as condições meteorológicas agravadas pelas 3h00 de segunda-feira (4h00 em Lisboa), durando o mau tempo até às 24h00.

O grupo Central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) estará sob aviso amarelo desde as 18h00 de segunda-feira até às 12h00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aconselha os habitantes das ilhas a tomar medidas de autoproteção, como consolidar telhados, portas e janelas, fechar bem as portas, janelas e persiana, bem como manter limpos os sistemas de drenagem e os adjacentes às residências.